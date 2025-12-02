By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 2, 2025
स्टडी टेबल से जुड़े इन वास्तु नियमों का करें पालन, पढ़ाई में मन लगाएगा बच्चा
स्टडी टेबल का वास्तु गलत होने से बच्चा कितना भी कोशिश करे, फोकस नहीं बनता है। आगरा के वास्तु विशेषज्ञ विद्यार्थी शर्मा ने स्टडी टेबल से जुड़े वास्तु के कुछ नियम बताए हैं।
स्टडी टेबल का वास्तु
स्टडी टेबल को घर में ऐसे रखें कि पढ़ते समय बच्चे का चेहरा पूर्व की ओर होना चाहिए। सूर्य की किरणें बुद्धि बढ़ाती हैं। इसके अलावा उत्तर या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) भी शुभ है।
मुख हमेशा पूर्व दिशा में
स्टडी टेबल कभी भी दरवाजे के एकदम सामने ना रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा सीधे आती है और बच्चे का ध्यान बार-बार भटकता है।
दरवाजे के सामने टेबल नहीं
पढ़ाई करते समय बच्चे की पीठ दरवाजे की तरफ नहीं होनी चाहिए। इससे असुरक्षा का भाव रहता है और एकाग्रता टूटती है।
पीठ भी दरवाजे की ओर नहीं
वास्तु विशेषज्ञ विद्यार्थी शर्मा जी के मुताबिक, बीम (लिंटर) के नीचे स्टडी टेबल रखने से दिमाग पर दबाव पड़ता है। बच्चे को सिर दर्द, तनाव और चिड़चिड़ापन होने लगता है।
बीम के नीचे कभी नहीं
पढ़ते समय एकदम सामने दीवार नहीं होनी चाहिए। इससे करियर में रुकावट और दिमाग बंद सा महसूस होता है। थोड़ी खुली जगह जरूरी है।
सामने दीवार भी नहीं हो
स्टडी टेबल का रंग नेचुरल वुड, हल्का हरा या क्रीम होना चाहिए। गहरे रंग (काला, लाल) बच्चे के मन को भारी करते हैं। हल्का रंग शांति देता है।
टेबल का रंग हल्का रखें
टेबल लैंप या प्रकाश हमेशा सामने या बाईं तरफ से आना चाहिए। पीछे से रोशनी आने पर आंखें जल्दी थकती हैं और सिर दर्द होता है।
रोशनी सामने से आए
स्टडी टेबल टॉयलेट के सामने या पास में ना रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है और पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। बच्चा बेचैन रहता है।
टॉयलेट के पास बिल्कुल नहीं
टेबल पर खाना-जूठे बर्तन कभी ना रखें। स्फटिक (क्रिस्टल) बॉल, क्रिस्टल या पिरामिड जरूर रखें। ये पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाते हैं और मन शांत रखते हैं।
ये 3 चीजें जरूर रखें
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
