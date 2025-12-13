By Navaneet Rathaur
Dec 13, 2025
गोल्ड खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा खरा और शुद्ध सोना
सोना सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि भावनाओं और सुरक्षित भविष्य का प्रतीक है। यह त्योहारों की रौनक और परिवार की खुशियां बढ़ाता है। लेकिन गलत सोना खरीदने से सपने टूट सकते हैं।
गोल्ड की खरीदारी
गोल्ड की खरीदारी करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज हम आपको कुछ जरूरी टिप्स बताएंगे, जिन्हें फॉलो कर आप हमेशा शुद्ध और खरा सोना खरीद सकते हैं।
सोना खरीदते समय ये ध्यान रखें
BIS हॉलमार्क सरकार की मुहर है, जो शुद्धता की गारंटी देता है। बिना हॉलमार्क का सोना कभी ना खरीदें, क्योंकि यह आपकी मेहनत की कमाई और विश्वास दोनों को जोखिम में डालता है।
BIS हॉलमार्क
BIS का त्रिकोण लोगो, शुद्धता का अंक जैसे 916 और अनोखा 6-अंकों का HUID नंबर। इन 3 निशानों के बिना सोना अधूरा है। इन्हें ध्यान से जांचें, ताकि आपका विश्वास कभी ना टूटे।
हॉलमार्क के निशान
24 कैरेट सबसे शुद्ध, लेकिन नरम। 22 कैरेट यानी 91.6% शुद्धता ज्वेलरी और निवेश दोनों के लिए आदर्श है। 18 कैरेट सस्ता लगता है, लेकिन कम शुद्ध। 22 कैरेट सबसे बढ़िया होता है।
गोल्ड कैरेट का ध्यान रखें
सोना खरीदते समय दुकान का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। नामी और BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही खरीदें, जहां विश्वास वर्षों से बना हो। अनजान दुकानों से दूर रहें।
विश्वसनीय ज्वेलर ही चुनें
सोने की कीमत के साथ मेकिंग चार्ज भी असर डालता है। यह 5-20% तक हो सकता है। जटिल डिजाइन में ज्यादा चार्ज लगता है। अलग-अलग दुकानों में तुलना करें और मोलभाव करें।
मेकिंग चार्ज पर नजर रखें
बिल आपका सुरक्षा कवच है। इसमें वजन, शुद्धता, HUID नंबर, मेकिंग चार्ज और GST सब लिखा होना चाहिए। सही बिल से भविष्य में बेचना आसान होता है।
पूरा बिल जरूर लें
दुकान में कैरेट मीटर से टेस्ट करवाएं। BIS Care ऐप से HUID वेरिफाई करें। ये छोटे कदम आपके बड़े निवेश को सुरक्षित रखते हैं और मन को शांति देते हैं।
शुद्धता की जांच खुद करें
इन टिप्स को अपनाकर आप हमेशा खरा सोना खरीदेंगे। हॉलमार्क, बिल और विश्वसनीयता पर ध्यान देकर अपने निवेश को मजबूत बनाएं। सोना सिर्फ धातु नहीं, परिवार की खुशी और भविष्य की नींव है।
इन बातों का ध्यान रखें
