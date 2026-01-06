By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Jan 6, 2026
वास्तु शास्त्र: घर में नेगेटिविटी बढ़ाती हैं ये 7 चीजें, तुरंत करें बाहर
वास्तु शास्त्र
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में मौजूद हर चीजों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन घर में नकारात्मक ऊर्जा वाली चीजों को रखने से परेशानियां बढ़ने लगती हैं।
नेगेटिव एनर्जी
आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जो नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं। इन चीजों को गलती से भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए।
खंडित मूर्तियां
मान्यता है कि देवी-देवताओं की फटी-पूरानी तस्वीरों या खंडित मूर्तियों को रखने से आर्थिक हानि होती है। इन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए।
फटे-पुराने कपड़े
घर में लोग अक्सर फटे-पुराने कपड़ों या चादरों की एक पोटली बनाकर रख लेतें हैं। लेकिन इस तरह के कपड़ों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में किसी भी तरह की टूटी-फूटी या गैर जरूरी वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष बढ़ता है।
टूटे-फूटे सामान
छत की साफ-सफाई
घर की छत पर साफ-सफाई नहीं रखने से भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिसका परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
घर में ना लगाएं ऐसी तस्वीर
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों नहीं लगाना चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है।
टूटी हुई अलमारी
अगर घर में कोई अलमारी टूटी हुई है, तो इसे तुरंत सही करा लें। ऐसी अलमारी भी घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है।
घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। वास्तु के मुताबिक, मकड़ी के जाले नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
मकड़ी के जाले
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
