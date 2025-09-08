By Deepali Srivastava
भारत के इन मंदिरों में होती है जानवरों की पूजा

भारत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और प्राचीन मंदिर हैं। जहां भगवानों को पूजने दूर से लोग आते हैं।

भारत के मंदिर

अलग धर्म और परंपरा के अनुसार ईश्वर की अराधना की जाती है लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं, जहां जानवरों को पूजा जाता है।

अलग-अलग परंपरा

चलिए आपको इन मंदिरों के बारे में बताते हैं, जहां भगवान के साथ जानवरों को भी लोग पूजते हैं।

कौन से मंदिर

राजस्थान के करणी माता मंदिर में माता करणी के साथ चूहों को भी पूजा जाता है। वहां उन्हें खाना खिलाया जाता है।

करणी माता मंदिर

मन्नारसाला मंदिर को नाग मंदिर भी कहा जाता है। यहां पर सांपों की भरमार है और उन्हें दूध पिलाया जाता है। ये किसी को काटते नहीं है।

मन्नारसाला मंदिर

कामधेनु मंदिर

कामधेनु मंदिर में गायों की खासतौर पर पूजा होती है। भारत में गाय को भगवान की तरह पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहां गाय आपकी इच्छा पूरी करेंगी।

चन्नापटना मंदिर

चन्नापटना मंदिर में देवी के दो कुत्तों को पूजा जाता है और उन्हें उनका रक्षक माना जाता है। कहते हैं यहां कुत्ते की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी होगी।

चंडी माता मंदिर

छत्तीसगढ़ में बना चंडी माता मंदिर जंगल के बीच में बना है और यहां रोजाना भालू आता है। उसे लोग पूजते हैं।

गलताजी मंदिर

गलताजी मंदिर को बंदर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में बंदरों को पूजा जाता है और उन्हें लोग खाना खिलाते हैं।

बुल मंदिर

बेंगलुरु के एक मंदिर में नंदी बैल को लोग पूजते हैं। यहां पर सफेद पत्थर से बैल की मूर्ति बनी हुई है।

