By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
गेहूं के आटे से बनाएं ये टेस्टी डिशेज!
गेहूं का आटा, फाइबर से भरपूर और ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत। इससे बने व्यंजन स्वाद और सेहत दोनों देते हैं।
गेहूं का आटा
पराठा: आटे में मनपसंद भरावन डालकर बनाएं मसालेदार पराठे। यह नाश्ते में बहुत लोकप्रिय है।
1
हलवा: गेहूं के आटे को घी और चीनी के साथ मिलाकर बनाएं मीठा हलवा।
2
आटे का चीला: नमक और मसालों के साथ आटे का घोल बनाकर तवे पर सेंकें।
3
डोसा: गेहूं के आटे से डोसे का बैटर तैयार करें और फिर तवे पर सेकें। चटनी या सांभर के साथ परोसें।
4
बेक्ड स्नैक्स: आटे से बने बिस्कुट और कुकीज स्वस्थ और कुरकुरे स्नैक्स होते हैं।
5
पिज्जा बेस: गेहूं के आटे से बनाएं पिज्जा बेस और तैयार करें टेस्टी और हेल्दी पिज्जा।
6
मोमोज: आटे की पतली परतों में भरावन भरकर बनाएं स्टीम्ड मोमोज, स्वादिष्ट और सेहतमंद।
7
घर पर बनाएं सॉफ्ट-स्पंजी ढोकला, Tips
Click Here