By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Food
बेसन की 7 बेहतरीन डिशेज!
बेसन, चने की दाल से बना एक लोकप्रिय आटा है जो विभिन्न व्यंजनों में उपयोग होता है।
बेसन
बेसन के गट्टे: राजस्थानी व्यंजन, बेसन के नरम गट्टों को मसालेदार दही की ग्रेवी में पकाया जाता है।
1
Photo: Adobe Stock
बेसन का चीला: बेसन, प्याज, टमाटर और मसालों का मिश्रण, तवे पर सेंक कर बनाया जाता है।
2
कढ़ी: दही और बेसन का संयोजन, जिसे मसालों के साथ पकाया जाता है, चावल के साथ परोसा जाता है।
3
बेसन की बर्फी: मीठा व्यंजन, बेसन को घी में भूनकर, चीनी और ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाया जाता है।
4
Photo: Adobe Stock
बेसन के लड्डू: बेसन को घी में भूनकर, चीनी और इलायची पाउडर के साथ मिलाकर बनाए जाते हैं।
5
बेसन की क्रिस्पी भिंडी: भिंडी को बेसन और मसालों में लपेटकर, क्रिस्पी फ्राई किया जाता है।
6
बेसन के पकोड़े: बारिश के मौसम का पसंदीदा, बेसन में डूबी सब्जियों को तलकर बनाया जाता है।
7
