By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 11, 2025

बेसन की 7 बेहतरीन डिशेज!

बेसन, चने की दाल से बना एक लोकप्रिय आटा है जो विभिन्न व्यंजनों में उपयोग होता है।

बेसन

बेसन के गट्टे: राजस्थानी व्यंजन, बेसन के नरम गट्टों को मसालेदार दही की ग्रेवी में पकाया जाता है।

1

बेसन का चीला: बेसन, प्याज, टमाटर और मसालों का मिश्रण, तवे पर सेंक कर बनाया जाता है।

2

कढ़ी: दही और बेसन का संयोजन, जिसे मसालों के साथ पकाया जाता है, चावल के साथ परोसा जाता है।

3

बेसन की बर्फी: मीठा व्यंजन, बेसन को घी में भूनकर, चीनी और ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाया जाता है।

4

बेसन के लड्डू: बेसन को घी में भूनकर, चीनी और इलायची पाउडर के साथ मिलाकर बनाए जाते हैं।

5

बेसन की क्रिस्पी भिंडी: भिंडी को बेसन और मसालों में लपेटकर, क्रिस्पी फ्राई किया जाता है।

6

बेसन के पकोड़े: बारिश के मौसम का पसंदीदा, बेसन में डूबी सब्जियों को तलकर बनाया जाता है।

7

