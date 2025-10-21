By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
इन 7 चीजों की गंध से है सांपों को नफरत, सूंघते ही भागने लगते हैं दूर
सांप एक ऐसा जहरीला जीव है, जिससे हर किसी को डर लगता है। अगर किसी के सामने सांप आ जाए, तो लोग देखकर सिहर भी जाते हैं।
सांप
सांपों को घर के आसपास से दूर भगाने के लिए लोग काफी जतन करते हैं। अगर घर के पास में ही पार्क, जंगल, पहाड़ या तलाब हो, तो सांपों के आने का चांस ज्यादा रहता है।
सांपों के भगाने का उपाय
कई लोग सांपों को देखते ही डंडे से पीट-पीट कर मार देते हैं। लेकिन ऐसा करना गलत होता है और धर्म शास्त्रों में भी इसे पाप माना गया है।
सांपों को नहीं मारना चाहिए
बता दें कि कुछ चीजों की गंध सांप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इन गंधों को सूंघते ही सांप काफी दूर भागने लगते हैं।
सांपों को नहीं पसंद हैं ये गंध
अगर आप भी सांपों को घर में या इसके आसपास नहीं आने देना चाहते हैं, तो इन गंधों को इस्तेमाल में ले सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
सांपों को भगाने के उपाय
सांप को पुदीना और तुलसी का गंध भी बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे में घर के आसपास तुलसी और पुदीना जरूर लगाएं।
पुदीना और तुलसी
एज-एनिमल नाम की वेबसाइट के मुताबिक, 14 ऐसी चीजे हैं, जिनका गंध सांप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इनमें लहसुन और प्याज प्रमुख है।
लहसुन और प्याज
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सांप धुएं से भी काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। धुएं की मदद से इन्हें भगाया जा सकता है।
धुएं से दूर भागते हैं सांप
अगर घर के आसपास नींबू के रस, सिरका और दालचीनी के तेल को मिलाकर स्प्रे कर दिया जाए, तो सांपों की आने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
नींबू और सिरका
सांपों को अमोनिया गैस की गंध भी बहुत अजीब लगती है। इस गैस की गंध से भी सांप दूर भागते हैं।
अमोनिया गैस
सौरमंडल के इन दो ग्रहों पर होती है हीरे की बारिश, जानिए इसके पीछे की सच्चाई
Click Here