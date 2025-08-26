By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 26, 2025
पैसा बचाने के 7 स्मार्ट तरीके
आजकल के महंगाई के दौर में सैलरी कम होती जा रही हैं और खर्चा ज्यादा। ऐसे में बचत करना काफी मुश्किल हो जाता है।
हर इंसान सोचता है कि वह अपना घर, गाड़ी, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकें। इसके लिए लोग सेविंग्स करना शुरू करते हैं।
लेकिन बचत अक्सर हो नहीं पाती है और पैसे खर्च हो जाते हैं। चलिए हम आपको सेविंग्स करने के कुछ स्मार्ट तरीके बताते हैं।
सबसे पहले घर का बजट बना लें। आपके पूरे महीने का कुल खर्चा कितना है और क्या जरूरी है।
घर के खर्चों पर नजर रखें। कौन सा खर्चा हो रहा है, कोई फालतू खर्च तो नहीं हो रहा।
अक्सर हम गैरजरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं। ऐसा करने से बचें। कुछ भी खरीदने से पहले सोच लें। वाकई जरूरत है।
सेविंग अमाउंट तय करें। आपको एक अलग अकाउंट या कोई फंड बनवाना होगा। जिसमें हर महीने फिक्स अमाउंट जाता रहे।
सबकुछ डिजिटल हो चुका है और ऐसे में ऑनलाइन पेमेंट फौरन हो जाती है। लेकिन इसमें पैसा ज्यादा खर्च होता है। इसे थोड़ा कम करें।
आजकल ज्यादातर लोग कपड़े और खाने की चीजों पर खर्चा करते हैं। ये जरूरी हो तो करें वरना करने से बचें।
घर में भी एक गुल्लक बना लें। बच्चों से लेकर बड़ों तक को उसमें कुछ न कुछ हर दिन डालने को कहें। ये छोटी बचत होगी।
