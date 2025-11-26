By Deepali Srivastava
मल्टीग्रेन आटे की रोटी सॉफ्ट बनाने के 7 सरल तरीके
आजकल लोग अपनी हेल्थ के प्रति काफी सजग हो चुके हैं और खाने में बदलाव कर रहे हैं। अब लोग गेहूं की जगह मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाने लगे हैं।
मल्टीग्रेन आटा
मल्टीग्रेन आटे में गेहूं, सोया, मक्का, जौ, रागी, जई, बाजरा और चने जैसे कई अनाज मिक्स किए जाते हैं। इन अनाजों को पीसकर मल्टीग्रेन आटा बनता है।
क्या-क्या होता है
कई अनाजों से बने इस आटे की रोटी अक्सर फटी हुई और कड़ी बन जाती है। चलिए आपको मल्टीग्रेन आटे की सॉफ्ट रोटी बनाने के कुछ टिप्स बताते हैं।
सॉफ्ट रोटी कैसे बनाएं
आटा गूंथने के लिए लिए हल्का सा गुनगुना पानी लें। ज्यादा ठंडा या गर्म पानी न लें। बस हल्का सा गर्म कर लें।
1
आटे पहले कम पानी में माड़ना शुरू करें, क्योंकि ये आटा जल्दी गीला हो जाता है। फिर धीरे-धीरे हाथों में पानी लगाकर आटा माड़ लें।
2
जब आटा मड़ जाए, तब उसे अच्छे से हाथों से दबाकर गूंथ लें। इससे आटा चिकना और मुलायम हो जाएगा।
3
4
आटा गूंथ लेने के बाद 5 मिनट के लिए उसे फूलने के लिए छोड़ दें। आप आटा ढककर रखें।
5
आटे की लोई बनाकर हथेली के बीच में मसलकर फिर उसे गोल कर लें।
6
अब हल्के हाथों से रोटी बेलना शुरू करें। पतली या मोटी जैसी भी रोटी बनाते हो, थोड़ा परथन लगाकर बेल लें।
7
तवा गर्म करें और फिर गैस की आंच स्लो कर लें। रोटी तवे पर डालकर पहले दोनों साइड पलट लें और फिर आंच पर सेंक लें। ऐसे रोटी मुलायम बन जाएगी।
