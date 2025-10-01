By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 01, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
घर में शहतूत उगाएं, 7 अनोखे टिप्स
शहतूत एक पौष्टिक फल है जिसे घर पर उगाना संभव है। इसके लिए उचित जानकारी और देखभाल की जरूरत होती है।
शहतूत
सबसे पहले, शहतूत के पौधे के लिए धूप वाली जगह चुनें। यह पौधा सूर्य की प्रचुर मात्रा में रोशनी को पसंद करता है।
1
मिट्टी की जांच करें, शहतूत के पौधे के लिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है।
2
पौधे लगाने के लिए गड्ढा खोदें और पौधे की जड़ों को अच्छी तरह से फैलाएं। फिर मिट्टी से ढक दें और पानी दें।
3
नियमित रूप से पानी देना सुनिश्चित करें लेकिन अत्यधिक पानी से बचें। शहतूत के पौधे को नम मिट्टी पसंद है।
4
पौधे की वृद्धि और फलने के लिए नियमित रूप से खाद और उर्वरक दें।
5
शहतूत के पेड़ की छंटाई करें ताकि वह अधिक फल दे सके और अच्छी तरह से बढ़ सके।
6
फलों की कटाई सही समय पर करें। शहतूत के पके हुए फलों को ध्यान से तोड़ें और उपयोग करें।
7
