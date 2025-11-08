By Navaneet Rathaur
सर्दियों में ज्यादा आंवला खाने से फायदे के जगह हो सकते हैं ये 7 नुकसान
आंवला सर्दियों का सुपरफूड है, लेकिन ज्यादा खाना नुकसानदायक हो सकता है। विटामिन C भरपूर आंवला खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन ओवरडोज से पेट खराब हो सकता है। आइए जानें इसके नुकसान।
आंवला से नुकसान
ज्यादा आंवला खाने से पेट में जलन और एसिड रिफ्लक्स बढ़ता है। इसका खट्टापन गैस्ट्रिक एसिड बढ़ाता है। रोज 2 से ज्यादा आंवले ना खाएं। खाली पेट बिल्कुल अवॉइड करें।
पेट में जलन और एसिडिटी
आंवला में फाइबर ज्यादा है, जो कब्ज दूर करता है। लेकिन इसका ज्यादा सेवन करने से दस्त लग सकते हैं। पेट में मरोड़, ऐंठन और बार-बार टॉयलेट की समस्या हो सकती है।
दस्त और पेट दर्द
विटामिन C की अधिकता से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, जिससे चेहरा, हाथ या शरीर पर लाल दाने, खुजली और सूजन दिख सकती है।
त्वचा पर खुजली और रैशेज
ज्यादा आंवला खाने से मुंह में छाले पड़ सकते हैं। जीभ पर जलन और खट्टापन रहता है। स्वाद बिगड़ जाता है, खाना फीका लगता है।
मुंह में छाले और स्वाद बिगड़ना
डायबिटीज के मरीजों के लिए आंवला फायदेमंद है, लेकिन ज्यादा खाने से शुगर लेवल बहुत कम हो सकता है। लो ब्लड शुगर होने से चक्कर आना, कमजोरी और बेहोशी का खतरा रहता है।
ब्लड शुगर लेवल गिरना
आंवला में ऑक्सलेट्स होते हैं, जो किडनी स्टोन का कारण बन सकते हैं। ज्यादा खाने से किडनी पर दबाव पड़ता है। पहले से स्टोन हो तो बिल्कुल ना खाएं।
किडनी की समस्या
गर्भावस्था में ज्यादा आंवला खाने से गर्भाशय में संकुचन हो सकता है, जिससे मिसकैरेज का डर रहता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह के बिना 1 आंवला भी ना खाएं।
गर्भवती महिलाओं के लिए खतरा
सर्दियों में रोज 1 आंवला या 10-15 ml जूस काफी है। बच्चों को आधा, बड़ों को 1 आंवला खाना चाहिए।
कितना खाना है सुरक्षित?
यह खबर सामान्य जानकारियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। आंवला को अपने आहार में शामिल करने से पहले विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
