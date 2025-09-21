By Navaneet Rathaur
जाने-अनजाने में हुए पाप से चाहते हैं प्रायश्चित, तो करें ये उपाय
हिंदू धर्म में जाने-अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए प्रायश्चित के उपाय बताए गए हैं। आइए जानें कुछ प्रभावी उपाय, जो मन को शुद्ध करते हैं।
पापों से मुक्ति के उपाय
गंगा स्नान को पापों का नाशक माना जाता है। शुभ मुहूर्त में गंगा नदी में स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें।
गंगा स्नान
गरीबों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। विशेष रूप से शनिवार को तिल, तेल या काले वस्त्र का दान पापों को कम करता है।
दान-पुण्य
भगवान विष्णु, शिव या श्रीकृष्ण के भजन और कीर्तन करने से मन शुद्ध होता है। नियमित भक्ति पापों से मुक्ति दिलाती है।
भगवान का भजन-कीर्तन
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र जाने-अनजाने पापों को नष्ट करता है।
विष्णु मंत्र जाप
काशी, प्रयागराज, हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थानों की यात्रा करें। वहां पूजा और दान से पापों का प्रायश्चित होता है।
तीर्थ यात्रा
शिवलिंग पर जल, दूध या बिल्वपत्र चढ़ाएं। शिव पूजा से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है।
शिवलिंग पर जलाभिषेक
एकादशी, प्रदोष या शिवरात्रि का व्रत रखें। उपवास से शरीर और मन शुद्ध होते हैं और पापों का प्रभाव कम होता है।
व्रत और उपवास
गाय को चारा, रोटी या गुड़ खिलाएं। हिंदू धर्म में गाय की सेवा से पापों का प्रायश्चित और पुण्य की प्राप्ति होती है।
गाय की सेवा
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
