By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 07, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

श्रीकृष्ण के 7 शक्तिशाली मंत्र, जप करने से बढ़ेगी सुख-समृद्धि

हिंदू मान्यताओं के मुताबिक श्रीकृष्ण भगवान विष्णु के आठवें अवतार माने जाने हैं। अगहन यानी मार्गशीर्ष का माह उन्हें समर्पित होता है, जो इस वक्त चल रहा है।

अगहन माह समर्पित

साथ ही भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके जाप से जीवन सुख-समृद्धि बढ़ती है। साथ ही हर तरह की परेशानियों का अंत हो जाता है। चलिए ऐसे 7 मंत्रों के बारे में जानते हैं।

शक्तिशाली मंत्र

पहला मंत्र है- "कृं कृष्णाय नमः"। यह श्रीकृष्ण का बताया मूलमंत्र है जिसका जाप करने से व्यक्ति को अटका हुआ धन प्राप्त होता है। इसका नियमित रूप से जाप करें।

पहला मंत्र

दूसरा मंत्र है- "ॐ देविकानन्दनाय विधमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण:प्रचोदयात"।। इसके जाप करने से व्यक्ति के जीवन और मन से सभी दुख दूर हो जाते हैं।

दूसरा मंत्र

"हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे"। यह 16 शब्दों का वैष्णव मंत्र है जो भगवान कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है।

तीसरा मंत्र

चौथा मंत्र

"ऊं श्रीं नमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा"। यह श्रीकृष्ण का सप्तदशाक्षर महामंत्र है। इस महामंत्र का पांच लाख जाप करने से ही सिद्ध हो पाता है।

5वां मंत्र

"ओम क्लीम कृष्णाय नमः''। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य को सफलता और वैभव की प्राप्ति होती है।

6वां मंत्र

"श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा"। अगर आप भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इस मंत्र का जाप बेहद जरूरी है।

7वां मंत्र

"गोकुल नाथाय नमः"। इस आठ अक्षरों वाले श्रीकृष्ण मंत्र का जाप जो भी भक्त करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है।

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

नोट

