दुनिया के 7 सबसे जहरीले पौधे, जिन्हें छूने मात्र से जा सकती है आपकी जान
धरती पर ऐसे कई पौधे हैं, जो इतने जहरीले हैं कि वो इंसानों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए ऐसे ही 7 पौधों के बारे में जानते हैं।
जहरीले पौधे
यह भी एक जहरीला पौधा है। इसके बीज खुरचने या चबाने पर घातक साबित हो सकते हैं। इसमें ऐब्रिन पाया जाता है।
रोजरी पी
इस पौधे को सुइसाइड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा केरल और समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बीज के अंदर एल्कलॉइड पाया जाता है।
सरबेरा ओडोलम
यह पौधा भी बेहद घातक होता है। कहा जाता है कि इसके सेवन से दम घुटने लगता है और स्किन इन्फेक्शन हो जाता है।
एकोनाइट
इस पौधे के फूल बेहद ही खूबसूरत और सुगंधित होते हैं। साथ ही काफी महंगे भी। रिपोर्ट्स की मानें, तो इसके फलों में काफी घातक जहर होता है।
लिली ऑफ द वैली
इस पौधे के बारे में कहा जाता है कि इसका हर हिस्सा जहरीला होता है। ऐसे में इसे बिना ग्लव्स नहीं छूना चाहिए।
पर्पल नाइटशेड
इसके फल गुड़िया की आंखों जैसे दिखते हैं। इसी वजह से इसे डॉल्स आई कहते हैं। यह भी पौधा बेहद घातक होता है।
डॉल्स आई
यह इतना खतरनाक है कि स्पेन में इसे 'मौत का सेब' भी कहते हैं। इस पेड़ का हर हिस्सा जहर से भरा हुआ है।
मैनचिनील
