By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 30, 2025

LIVE HINDUSTAN
भारत के 7 सबसे मशहूर रम ब्रांड, हजार रुपये से भी कम है इनकी कीमत

सर्दियों के मौसम में शराब के शौकीन रम पीना ही पसंद करते हैं। बता दें कि हमारे देश में बनने वाली रम की क्वालिटि इतनी बेहतरीन होती है कि इसकी डिमांड दूसरे देशों में भी खूब है।

सर्दियों के मौसम में रम

आज हम आपको भारत में मिलने वाले 7 ऐसे लोकप्रिय रम के बारे में बताएंगे, जिसकी कीमत 1000 रुपये के अंदर है।

1000 रुपये के अंदर रम

ओल्ड पोर्ट डीलक्स रम अपने सुगंध के वजह से काफी लोकप्रिय है। इस रम की 750 मिली की एक बोतल की कीमत करीब 510 रुपये है।

ओल्ड पोर्ट डीलक्स

भारत में उपलब्ध सबसे अच्छे बजट-फ्रेंडली रम में से एक 8 PM बरमूडा की 750 मिली की एक बोतल की कीमत करीब 510 रुपये है।

8 PM बरमूडा रम

मैकडॉवेल्स डायजेस्टिव्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाने वाला मैकडॉवेल्स नंबर 1 सेलिब्रेशन रम की  750 मिली की बोतल की कीमत करीब 520 रुपये है।

मैकडॉवेल्स नंबर 1 सेलिब्रेशन रम

कोंटेसा रम को भारत की मशहूर कंपनी रेडिको खेतान द्वारा तैयार किया जाता है। इस रम की 750 मिली की एक बोतल की कीमत करीब 750 रुपये है।

कोंटेसा रम

एप्पलटन 18 ईयर ओल्ड एक प्रीमियम क्वालिटी का रम है, जिसकी 750 मिली बोतल की कीमत करीब 899 रुपये है।

एप्पलटन 18 ईयर ओल्ड

भारत के सबसे पुराने रम में से एक ओल्ड मोंक अपने मीठे और कैरेमल स्वाद के लिए मशहूर है। ओल्ड मोंक XXX रम की 750 मिली की बोतल की कीमत करीब 950 रुपये है।

ओल्ड मोंक XXX रम

बकार्डी रम अपने हल्के और संतुलित स्वाद के कारण काफी लोकप्रिय है। बकार्डी सुपीरियर व्हाइट रम की 750 मिली की बोतल की कीमत करीब 1045 रुपये है।

बकार्डी सुपीरियर व्हाइट रम

यह खबर विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। अलग-अलग राज्यों में शराब की कीमत अलग-अलग हो सकती है।

नोट

