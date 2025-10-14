By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
दुनिया के 7 सबसे खतरनाक फूड्स, गलती से भी खा लिया तो जा सकती है जान
कुछ खाद्य पदार्थ इतने जहरीले हैं कि गलती से खाने पर मौत हो सकती है। फुगु से कच्चे बीन्स तक, आइए जानें इन 7 फूड्स के बारे में, जो स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन घातक हैं।
दुनिया के 7 सबसे खतरनाक फूड्स
फुगु में टेट्रोडोटॉक्सिन होता है, जो सायनाइड से 1200 गुना घातक है। एक मछली 30 लोगों को मार सकती है। जापानी शेफ को विशेष लाइसेंस चाहिए। गलत तैयारी से सांस रुक सकती है।
फुगु (पफरफिश)
कोरिया का यह व्यंजन जीवित ऑक्टोपस के टेंटेकल्स से बनता है। चबाने पर चिपक सकते हैं, गले में अटककर दम घोंट सकते हैं। सालाना 6 मौतें होती हैं।
सन्नाकजी (लाइव ऑक्टोपस)
सरदिनिया की इस चीज में जीवित मैगॉट्स होते हैं। बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। मैगॉट्स कूदकर गले में जा सकते हैं। इस वजह से कैसु मार्ट्जु चीज यूरोप में प्रतिबंधित है।
कैसु मार्ट्ज़ु (मैगोट चीज)
कच्चे किडनी बीन्स में लेक्चिन होता है, जो उल्टी, दस्त और मौत का कारण बनता है। 4-5 बीन्स ही घातक हो सकते हैं। बता दें कि 10 मिनट उबालने से ही यह बीन्स खाने योग्य हो जाते हैं।
किडनी बीन्स (कच्चे)
कच्चे एल्डरबेरी में सायनाइड जैसा विष होता है, जिससे उल्टी, दस्त और कोमा हो सकता है। वहीं इसे पकाने से विष नष्ट हो जाता है।
एल्डरबेरी (कच्चे)
रूबर्ब के तने सुरक्षित, लेकिन पत्तियां ऑक्सेलिक एसिड से भरी हैं। अगर इसे गलती से खा लिया, तो मुंह में जलन, सांस लेने में कठिनाई और मौत हो सकती है।
रूबर्ब लीव्स
कच्चे कासावा में सायनाइड होता है। इसे कच्चा खाने से उल्टी, दस्त और मौत का खतरा बढ़ जाता है। इसे सही तरीके से पकाने के बाद ही खाया जाता है।
कासावा (कच्चा)
फुगु केवल प्रशिक्षित शेफ से खाएं। सन्नाकजी चबाकर खाएं। कच्चे बीन्स उबालें। एल्डरबेरी पकाएं। हमेशा स्रोत जांचें और विशेषज्ञ सलाह लें।
इन फूड्स से कैसे बचें?
ये 7 फूड्स स्वादिष्ट लेकिन घातक हैं। फुगु, सन्नाकजी आदि से जान बचाने के लिए सही तैयारी और जानकारी जरूरी। हमेशा सतर्क रहें और सुरक्षित खाएं।
खतरनाक फूड्स: सावधानी ही सुरक्षा
फ्लाइट की खिड़की गोल और उसमें एक छोटा छेद क्यों होता है?
Click Here