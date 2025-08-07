By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
बाथरूम में लगवाएं ये नए स्टाइल के शीशे
आजकल लोग घर के साथ बाथरूम को भी खूबसूरत बनाकर रखना पसंद करते हैं। किसी गेस्ट के आने पर बाथरूम भी अच्छा दिखना चाहिए।
बाथरूम हो अट्रैक्टिव
बाथरूम को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए लोग नए स्टाइल के शीशे, बाथटब, बेसिन सब लगवाते हैं। शीशे से अलग ही लुक आ जाता है।
सुंदर शीशे
आजकल बाथरूम के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर डिजाइन के शीशे चल गए हैं। कुछ लाइट वाले भी आते हैं। चलिए आपको डिजाइंस दिखाते हैं।
नए स्टाइल
आप बाथरूम में लाइट वाले शीशे भी लगवा सकते हैं। लाइट वाले शीशे में चेहरा साफ दिखता है।
लाइट मिरर
ओवल मिरर
ओवल शेप वाले शीशे भी आप बाथरूम में लगवा सकते हैं। इसमें साइड में वुडन या फिर कोई और डिजाइन भी ले सकते हैं।
लॉन्ग फ्रेम
अगर बाथरूम में अच्छा स्पेस है, तो लॉन्ग फ्रेम स्टाइल चुन सकते हैं। ये अच्छा लुक देगा।
सिंपल स्टाइल
बाथरूम की वॉल पर पेपर लगा हुआ है, तो सिंपल स्टाइल वाला मिरर भी आप लगा सकते हैं। ये अट्रैक्टिव दिखेगा।
ओल्ड स्टाइल
पहले के बाथरूम में इस तरह के डिजाइनर शीशे लगाये जाते थे। आप भी इस तरह का शीशा लगा सकते हैं। ये ट्रेंड में चल रहा है।
वर्टिकल मिरर
बेसिन बड़ा लगाया है, तो बाथरूम में शीशा भी बड़ा ही लगाएं। आप लॉन्ग के जगह वर्टिकल मिरर चुनें।
बैक लाइट मिरर
बाथरूम में मिरर सेल्फी लेते हैं, तो बैक लाइट वाला शीशा लगवाएं। ये बढ़िया दिखेगा और सेल्फी के लिए परफेक्ट रहेगा।
हैप्पी मैरिज के लिए क्या है 2-3-4 का फॉर्मूला
Click Here