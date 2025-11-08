By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 8, 2025

दुनिया की 7 ऐसी जगह, जहां नहीं डूबता है सूरज

क्या आपने कभी सोचा कि कुछ देशों में महीनों तक रात नहीं होती? आइए जानें उन 7 देशों के बारे में जहां सूरज लगातार चमकता रहता है, जिसे 'मिडनाइट सन' कहते हैं।

अनोखे देश

आर्कटिक सर्कल के पास स्थित देशों में गर्मियों में सूरज कई दिनों तक नहीं डूबता है। यह पृथ्वी की 23.5 डिग्री झुकी धुरी के कारण होता है, जिससे सूरज 24 घंटे चमकता है।

मिडनाइट सन

नॉर्वे में मई से जुलाई तक 76 दिन सूरज नहीं डूबता है। स्वालबार्ड में रात सिर्फ 40 मिनट की होती है, जिसके कारण इसे 'लैंड ऑफ मिडनाइट सन' कहते हैं।

नॉर्वे

फिनलैंड में मई से जुलाई तक 73 दिन सूरज चमकता रहता है। लैपलैंड क्षेत्र में आधी रात को भी सूरज की रोशनी पर्यटकों को आकर्षित करती है।

फिनलैंड

आइसलैंड में 10 मई से जुलाई तक सूरज नहीं डूबता। यह यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जहां रात में भी सूरज की रोशनी का आनंद लिया जा सकता है।

आइसलैंड

कनाडा के नुनावुत जैसे उत्तरी क्षेत्रों में गर्मियों में 50 दिन सूरज नहीं डूबता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां प्रकृति का अनोखा नजारा दिखता है।

कनाडा का उत्तरी क्षेत्र

अलास्का में मई से जुलाई तक सूरज नहीं डूबता है। रात में चमकते ग्लेशियर पर्यटकों के लिए रोमांचक अनुभव प्रदान करते हैं।

अलास्का

स्वीडन के उत्तरी हिस्सों, जैसे किरुना और अबीस्को, में मई से अगस्त तक 100 दिन सूरज नहीं डूबता। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है।

स्वीडन

रूस के उत्तरी हिस्सों में मई से जुलाई तक 76 दिन सूरज चमकता है। क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के कारण यह अनोखा नजारा देता है।

रूस

नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, कनाडा, अलास्का, स्वीडन और रूस में मिडनाइट सन प्रकृति का अनोखा करिश्मा है।

प्रकृति का अनोखा करिश्मा

