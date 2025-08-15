By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
क्विनोआ: सुपरफूड या सेहत का दुश्मन?
क्विनोआ, पोषण से भरपूर अनाज है लेकिन अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन हानिकारक हो सकता है।
क्विनोआ के नुकसान
अधिक क्विनोआ से पेट में फूलन और गैस की समस्या हो सकती है जिससे असुविधा होती है।
1
क्विनोआ में सैपोनिन्स होते हैं जो अधिक मात्रा में आंतों को परेशान कर सकते हैं।
2
अत्यधिक क्विनोआ से एलर्जी या संवेदनशीलता बढ़ सकती है, खासकर जिन्हें पहले से एलर्जी हो।
3
क्विनोआ में फाइबर की उच्च मात्रा होती है जिससे दस्त या मल त्याग में परिवर्तन हो सकता है।
4
इसमें ऑक्सालेट्स होते हैं जो अधिक सेवन पर किडनी स्टोन्स का कारण बन सकते हैं।
5
क्विनोआ के अधिक सेवन से कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट का सेवन बढ़ सकता है जिससे वजन बढ़ सकता है।
6
यदि आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं तो क्विनोआ का अधिक सेवन दवाओं के प्रभाव को प्रभावित कर सकता है।
7
संतुलित मात्रा में क्विनोआ का सेवन करें और अधिक सेवन से बचें ताकि स्वास्थ्य समस्याएं ना हों।
सावधानी
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
कच्चा केला खाने के 8 कमाल के फायदे
Click Here