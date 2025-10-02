By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 02, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

नारियल मलाई के 7 जबरदस्त फायदे

नारियल मलाई, नारियल के अंदर का मुलायम भाग है जिसमें अनेक पोषक तत्व होते हैं।

नारियल मलाई

Photo: Adobe Stock

यह त्वचा के लिए एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर का काम करती है जिससे त्वचा मुलायम और चमकदार बनती है।

1

नारियल मलाई में लौरिक एसिड होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है।

2

यह वजन घटाने में भी मदद करती है क्योंकि इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स (MCTs) होते हैं।

3

नारियल मलाई का सेवन पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज से राहत दिलाता है।

4

यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है क्योंकि इसमें संतृप्त वसा कम होती है।

5

नारियल मलाई में एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो संक्रमण से बचाव करते हैं।

6

Photo: Adobe Stock

यह शरीर के लिए एक प्राकृतिक हाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करती है।

7

रोजाना नारियल मलाई का सेवन या उपयोग आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है।

हेल्दी

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

नोट

