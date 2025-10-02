By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 02, 2025
नारियल मलाई के 7 जबरदस्त फायदे
नारियल मलाई, नारियल के अंदर का मुलायम भाग है जिसमें अनेक पोषक तत्व होते हैं।
यह त्वचा के लिए एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर का काम करती है जिससे त्वचा मुलायम और चमकदार बनती है।
नारियल मलाई में लौरिक एसिड होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है।
यह वजन घटाने में भी मदद करती है क्योंकि इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स (MCTs) होते हैं।
नारियल मलाई का सेवन पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज से राहत दिलाता है।
यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है क्योंकि इसमें संतृप्त वसा कम होती है।
नारियल मलाई में एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो संक्रमण से बचाव करते हैं।
यह शरीर के लिए एक प्राकृतिक हाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करती है।
रोजाना नारियल मलाई का सेवन या उपयोग आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
नोट
