By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 20, 2025
Health
नियमित शारीरिक संबंधों के 7 बड़े फायदे!
प्यार और इंटिमेसी से खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन।
प्यार और सेहत
शारीरिक संबंध से तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।
1
नियमित इंटिमेसी से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, सर्दी-खांसी कम होती है।
2
यह आपके हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है।
3
इंटिमेसी से दर्द निवारण में मदद मिलती है, एंडोर्फिन्स के कारण।
4
बेहतर नींद के लिए इंटिमेसी महत्वपूर्ण है, नींद की गुणवत्ता सुधारती है।
5
वजन नियंत्रण में सहायक, शारीरिक गतिविधि से कैलोरी बर्न होती है।
6
जोड़ों के बीच भावनात्मक बंधन मजबूत होता है, संबंधों में संतुष्टि बढ़ती है।
7
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
