By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 23, 2025

 Faith

यात्रा पर जाते समय इन 7 चीजों का दिखना देता है शुभ संकेत

Pic Credit: Pexels

माना जाता है कि प्रकृति भविष्य के लिए अच्छी और बुरी घटनाओं के लिए संकेत देती है।

प्रकृति के संकेत

वास्तु के अनुसार, घर से निकलते ही कुछ चीजों का नजर आना शुभ, तो कुछ वस्तुओं का दिखना अशुभ माना जाता है।

घर से निकलते ही

आइए आज हम आपको बताते हैं कि घर से निकलते ही किन चीजों का दिखना शुभ माना जाता है।

शुभ संकेत

घर से बाहर निकलते ही दूध का भरा बर्तन या बछड़े को गाय का दूध पीता देखना शुभ माना जाता है।

दूध

अगर कोई व्यक्ति गुड़ ले जा रहा हो, और घर से निकलते हुए उस पर आपकी नजर पड़ जाए, तो यह बहुत शुभ माना जाता है।

गुड़

किसी काम के लिए जाते हुए गाय का नजर आना अच्छा माना जाता है।

गाय

सुबह-सुबह घर पर किसी भिक्षु का आना शुभ माना जाता है। घर आए भिक्षु को दान जरूर दें।

भिक्षु

किसी जरूरी काम पर जाते हुए मंदिर की घंटी का सुनाई देना शुभ संकेत माना गया है।

मंदिर की घंटी

घर से निकलते ही तितलियां दिखना  शगुन माना जाता है।

तितलियां

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

