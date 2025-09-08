By Navaneet Rathaur
किचन में रखें इन 7 गलत सामानों से बढ़ता है वास्तु दोष, तुरंत करें बाहर

वास्तु शास्त्र के अनुसार, किचन घर की समृद्धि और स्वास्थ्य का केंद्र है। कुछ गलत सामान वास्तु दोष बढ़ाते हैं। आइए जानतें हैं इनके बारे में।

किचन और वास्तु

टूटे या चटके बर्तन किचन में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। ये गरीबी और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इन्हें तुरंत हटाएं।

टूटे-फूटे बर्तन

किचन में बासी या खराब खाना रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह परिवार में तनाव और बीमारी को आकर्षित करता है।

बासी खाना

किचन में काले रंग के बर्तन या सजावट वास्तु के अनुसार अशुभ हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा को कम करते हैं। हल्के रंगों का उपयोग करें।

काले रंग का सामान

पुराने, खराब या बेकार किचन उपकरण (जैसे मिक्सर, चाकू) रुकावट और आर्थिक हानि लाते हैं। इन्हें ठीक करा लें या किचन से बाहर हटा दें।

पुराने या खराब उपकरण

किचन में शीशा रखना वास्तु दोष पैदा करता है, क्योंकि यह अग्नि तत्व को बाधित करता है। शीशे को बेडरूम या बाथरूम तक सीमित रखें।

शीशा (मिरर)

गंदे कपड़े या खुली झाड़ू किचन में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। झाड़ू को छिपाकर और कपड़ों को धोकर रखें।

गंदे कपड़े या झाड़ू

किचन में जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अग्नि और जल तत्व को असंतुलित करते हैं। केवल जरूरी उपकरण रखें।

बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स

किचन को साफ रखें, हल्के रंगों का उपयोग करें और नियमित रूप से गंगा जल छिड़कें। टूटे सामान को तुरंत हटाएं।

वास्तु दोष दूर करने के टिप्स

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

