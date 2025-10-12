By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 13, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

परिवार संग देखें ये 7 सुपरहिट हिंदी वेब सीरीज

ओटीटी पर ऐसी कई वेब सीरीज हैं, जो फैमिली के साथ देखने पर मजा खूब आयेगा। चलिए आपको इन सीरीज के बारे में बताते हैं।

वेब सीरीज

वेब सीरीज पंचायत पूरे परिवार के साथ जरूर देखें। इसके दो सीजन आ चुके हैं और काफी मजेदार हैं।

पंचायत

फैमिली एंटरटेनर सीरीज देखना चाहते हैं, तो गुल्लक देख लें। गुल्लक के तीन पार्ट आ चुके हैं और ये काफी दिलचस्प है।

गुल्लक

टीवीएफ की सीरीज ट्रिपलिंग भाई-बहन के रिलेशनशिप और रोड ट्रिप के बीच मजेदार कहानी दिखाती है।

ट्रिपलिंग

चाचा विधायक है हमारे

जाकिर खान की सीरीज चाचा विधायक है हमारे भी आप फैमिली के साथ देख सकते हैं।

बकैती

वेब सीरीज बकैती भी आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। ये फैमिली ड्रामा के साथ आजकल की जनरेशन के बारे में बताती है।

होम शांति

फैमिली की खूबसूरत जर्नी को दिखाती है सीरीज होम शांति। इस सीरीज में अच्छे कलाकार है और बेहतरीन एक्टिंग की है।

कोटा फैक्ट्री

परिवार के साथ सीरीज कोटा फैक्ट्री जरूर देखें। ये दिखाती है कि बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर कैसा होता है और उससे कैसे डील करें।

