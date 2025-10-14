By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 14, 2025

 Entertainment

इंस्टाग्राम यूज नहीं करते ये भारतीय सेलेब्स

सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई इंस्टाग्राम पर मौजूद है। लेकिन कुछ सेलेब्स ऐसे हैं, जो फेमस होने के बाद भी इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं।

इंस्टाग्राम

एक्टर आमिर खान ने कई बेहतरीन फिल्में की हैं लेकिन एक्टर इंस्टा पर नहीं हैं। वह अपने प्रोडक्शन कंपनी के पेज से फैंस से रूबरू होते हैं।

आमिर खान

रणबीर कपूर भी इंस्टा यूज नहीं करते हैं। वह तमाम फिल्मों में काम कर चुके हैं लेकिन सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हैं।

रणबीर कपूर

एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी इंस्टाग्राम यूज नहीं करती हैं। रानी के पोस्ट यशराज फिल्म्स के पेज से शेयर होते हैं।

रानी मुखर्जी

सैफ अली खान की पूरी फैमिली इंस्टाग्राम चलाती हैं लेकिन सैफ सोशल मीडिया से दूर हैं। 

सैफ अली खान

फहाद फासिल

साउथ के फेमस एक्टर फहाद फासिल भी सोशल मीडिया पर नहीं हैं। 

रेखा

वेटरन एक्ट्रेस रेखा भी इंस्टाग्राम से कोसों दूर हैं। रेखा के साड़ी लुक्स मनीष मल्होत्रा शेयर करते रहते हैं।

जया बच्चन

एक्ट्रेस और राजनेता जया बच्चन भी सोशल मीडिया से दूर रहती हैं। वह बिजी होने के कारण इससे दूर हैं।

