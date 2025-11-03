By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 3, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
रोजाना एक मुट्ठी भीगे हुए देसी चने खाने के 7 फायदे
दिन की शुरुआत हमें हेल्दी तरीके से करना चाहिए। ऐसे में रोजाना सुबह केवल 1 मुट्ठी भीगे हुए देसी चना खाने से सेहत को बेहिसाब फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
भीगे चने
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, रोजाना भीगे चने रोज खाने से शरीर को कई पोषक तत्व मिलते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट होती है और पेट भी ठीक रहता है। आइए जानें इसके अन्य फायदे।
भीगे चने खाने के फायदे
भीगे हुए चने में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। गठिया या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या से पीड़ित लोगों को रोजाना भीगा चना खाना चाहिए।
हड्डियां मजबूत करे
भीगे हुए चने में पाए जाने वाला जिंक, आयरन, विटामिन C बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्टिव करते हैं, जिससे वायरल की समस्या नहीं होती है। सर्दी-जुकाम होने पर भी जल्दी ठीक हो जाता है।
इम्यूनिटी बढ़ाए
भीगे हुए चने में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। रोजाना एक मुट्ठी भीगे हुए चने खाने से ओवरईटिंग की समस्या से बचाव होता है और वजन कंट्रोल में रहता है।
वजन घटाए
फाइबर के गुणों से भरपूर भीगा हुआ चना आंतों को साफ करता है, कब्ज दूर भगाता है, पाचक एंजाइम्स सक्रिय करता है, जिससे भोजन आसानी से पच जाता है।
पाचन सुधारे
भीगा हुआ चना शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का बढ़िया स्रोत है। वहीं अमीनो एसिड मांसपेशियों को मजबूत करता है। भीगे चने खाने से थकान की समस्या नहीं होती है और शरीर ऊर्जावान रहता है।
प्रोटीन पावर
भीगे हुए चना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम लो होता है। ऐसे में इसका सेवन ब्लड शुगर को काफी हद तक कंट्रोल में रखता है।
ब्लड शुगर करे कंट्रोल
भीगे चने में पाए जाने वाला विटामिन A, C, E त्वचा को पोषण देकर चमक लाते हैं, झुर्रियां रोकते हैं, आयरन बालों की जड़ें मजबूत करता है, झड़ना बंद होता है, प्राकृतिक सौंदर्य निखरता है।
त्वचा-बाल के लिए
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। दैनिक आहार में भीगे चने को शामिल करने से पहले विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
