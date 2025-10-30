By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 30, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
रोजाना तुलसी की चाय पीने के 7 फायदे
तुलसी की पत्तियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों से बनी चाय को पीने से सेहत को कई फायदे होते हैं।
तुलसी की चाय
रोजाना तुलसी की चाय पीने से सेहत को क्या फायदे होते हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
तुलसी की चाय पीने के फायदे
तुलसी की चाय में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटी-फंगल गुण प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं।
इम्यूनिटी बूस्ट करे
यह सर्दी, खांसी, कफ और बुखार जैसे श्वसन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करती है।
सर्दी-खांसी से राहत
तुलसी की चाय ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है।
ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर नियंत्रित करे
यह तनाव को कम करने और बेहतर नींद लाने में सहायक है।
तनाव और चिंता कम करे
तुलसी की पत्तियों में मौजूद औषधीय गुण पाचन क्रिया को बढ़ावा देते हैं। तुलसी की चाय कब्ज व गैस जैसी पेट की समस्याओं से राहत दिला सकती है।
पाचन दुरुस्त रखे
तुलसी की चाय मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने और अतिरिक्त फैट कम करने में मदद कर सकती है।
वजन घटाने में सहायक
तुलसी में मौजूद विटामिन-ए आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है।
आंखों की रोशनी बढ़ाए
