टेस्ट और वनडे दोनों में 10000+ रन बनाने वाले दुनिया के 7 महान बल्लेबाज
वनडे और टेस्ट दोनों में 10 हजार से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के महान बल्लेबाज कौन-कौन हैं, आइए आपको बताते हैं।
10 हजार से अधिक टेस्ट और वनडे रन
इस लिस्ट में पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर का नाम है। उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है।
सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 15921 रन बनाए हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 18426 रनों का योगदान दिया है। सचिन तेंदुलकर आज भी वनडे और टेस्ट दोनों फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
बनाए हैं इतने रन
इस लिस्ट में दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा भी शामिल हैं।
ब्रायन लारा
लारा ने टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज के लिए कुल 11953 रन बनाए हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में भी 10 हजार से अधिक रन बनाए हैं। वनडे क्रिकेट में लारा के नाम 10405 रन हैं।
लारा के इतने रन
लिस्ट में श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगाकारा भी शामिल हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 12400 रन बनाए हैं और वनडे क्रिकेट में 14234 रनों का योगदान दिया है।
कुमार संगाकारा
राहुल द्रविड़ भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13288 रन और वनडे क्रिकेट में 10899 रन बनाए हैं।
राहुल द्रविड़
10 हजार से अधिक टेस्ट और वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाजों में श्रीलंका के महान बल्लेबाज महेला जयवर्धने का नाम शामिल है। उन्होंने टेस्ट में 11814 रन और टेस्ट में 12650 रन बनाए हैं।
महेला जयवर्धने
सूची में अगला नाम जैक कैलिस का है। दक्षिण अफ्रीका के इस महान ऑलराउंडर ने टेस्ट में 13289 और वनडे में 11579 रन बनाए हैं।
जैक कैलिस
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज रिकी पोंटिंग का नाम भी इस सूची में शामिल है। पोंटिंग ने टेस्ट में 13378 और वनडे में 13704 रन बनाए हैं।
रिकी पोंटिंग
