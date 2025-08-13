By Vimlesh Kumar Bhurtiya
क्रिकेट की दुनिया के 7 महारिकॉर्ड जिन्हें तोड़ पाना लगभग असंभव

क्रिकेट का इतिहास बहुत पुराना है। एक तरफ जहां टेस्ट क्रिकेट को लगभग 150 साल पूरे हो रहे हैं, वहीं वनडे क्रिकेट भी लंबे समय से खेला जा रहा है। टी-20 क्रिकेट को भी 20 साल से अधिक हो चुके हैं।

क्रिकेट का इतिहास

क्रिकेट की दुनिया में कई रिकॉर्ड बने और टूट गए। हालांकि, कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, जिनका टूटना मुश्किल ही नहीं असंभव नजर आता है। आइए आपको ऐसे 7 रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं।

ना टूटने वाले रिकॉर्ड

श्रीलंका के महान ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 1347 विकेट झटके हैं। उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी भी गेंदबाज के लिए संभव नजर नहीं आता है।

मुरलीधरन के 1347 विकेट

सचिन तेंदुलकर ने 463 वनडे मैचों की 452 पारियों में 44.83 की बेहतरीन औसत से 18426 रन बनाए हैं। उनके इस रिकॉर्ड के कोई आसपास भी नहीं है। और अब वनडे मैच कम खेले जाने लगे हैं। ऐसे में सचिन के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना नामुमकिन नजर आता है।

सचिन के 18426 ODI रन

रोहित शर्मा ने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की पारी खेली थी। यह विश्व क्रिकेट का एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे तोड़ पाना काफी मुश्किल नजर आता है।

रोहित शर्मा के 264 रन

डॉन ब्रैडमैन ने अपने टेस्ट करियर में कुल 52 मैच खेले, जिसमें 6696 रन बनाए। इस दौरान उनका बल्लेबाजी का औसत 99.94 का रहा जो क्रिकेट इतिहास में किसी भी बल्लेबाज का सबसे ज्यादा औसत है। इसे तोड़ पाना काफी मुश्किल है।

ब्रैडमैन की औसत

इंग्लैंड के महान गेंदबाज जिम लेकर ने एक ही टेस्ट मैच में 20 में से 19 विकेट हासिल कर लिए थे। यह विश्व रिकॉर्ड किसी भी गेंदबाज के लिए तोड़ पाना मुश्किल नजर आता है।

जिम लेकर के 19 विकेट

श्रीलंका के खूंखार गेंदबाज चामिंडा वास ने साल 2001 में वनडे मैच में 8 विकेट हासिल किए थे। इस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है और आगे भी यह काम मुश्किल नजर आता है।

चामिंडा वास के 8 विकेट

साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज चल रही थी। इस सीरीज के एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जेसन गिलेस्पी बतौर नाइटवॉचमैन बल्लेबाजी करने उतरे थे और अगले दिन दोहरा शतक जड़ दिया था। किसी भी नाइटवॉचमैन के लिए यह काम बेहद मुश्किल है।

बतौर नाइटवाचमैन दोहरा शतक

