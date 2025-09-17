By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 17, 2025
Health
30 की उम्र के बाद वजन घटाने के 7 गोल्डन रूल्स
30 की उम्र के बाद स्ट्रेस, गलत खान-पान, सही केयर न होने की वजह से वजन बढ़ने लगता है। पेट बाहर निकल आता है।
वजन बढ़ गया
वजन को कंट्रोल करने के लिए लोग डायट या जिम ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ये भी लंबे समय तक नहीं हो पाता है।
जिम या डायट
अगर आपका वजन भी बढ़ रहा है, तो सिर्फ 90 दिनों में कम करने के लिए 7 नियमों को फॉलो कर लीजिए। वेट लॉस हो जायेगा।
क्या करें
सुबह थोड़ा जल्दी उठकर सुबह वाली धूप जरूर लें। इसमें विटामिन डी होता है, जो शरीर को चुस्त रखेगा।
पहला
फिर आपको दिनभर में 8 हजार स्टेप्स चलना है। आप इसे वॉक करके चलें या कही आने-जाने के लिए फॉलो करें।
दूसरा
तीसरा
हफ्ते में 2-3 दिन एक्सरसाइज करने का समय जरूर निकालें। एक्सरसाइज न कर पाएं, तो योगा करें।
चौथा
80 परसेंट अपने शरीर को अच्छा खाना खिलाएं। इसका मतलब है कि हरी सब्जियां, फल, नट्स वाली डायट लें।
पांचवां
कॉफी-चाय तो दिनभर चल जाती है लेकिन एक ग्लास पानी पीना क्यों भूल जाते हो। दिन में 10 ग्लास पानी पीने का टारगेट बनाएं।
छठा
1 दिन में करीब 50 ग्राम तक प्रोटीन अपनी डायट में शामिल करें। इसमें आप अंडा, पनीर वगैरह ले सकते हैं।
सातवां
देर रात तक जगने से भी वजन पर असर होता है। ऐसे में जरूरी है कि आप 10-11 बजे के बीच सो जाएं। इससे बॉडी को रेस्ट मिलेगा।
खास टिप्स
आप एक साथ सभी नियमों को न फॉलो कर पाएं, तो 3 पहले फॉलो करें। फिर बाद में और जोड़ लें। ऐसे आप 90 दिन में वजन घटा सकेंगे।
