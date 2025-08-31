By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 31, 2025

 Health

हड्डियां मजबूत करने के लिए क्या खाएं

शरीर का मुख्य हिस्सा होती हैं हड्डियां। हड्डियां अगर कमजोर हो जाये, तो चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है। 

हड्डियां

अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाये, तो जोड़ों का दर्द, हड्डी चिटकना जैसी चीजें होने लगती है।

कैल्शियम की कमी

Pexels: Ron

चलिए बताते हैं हड्डियों को मजबूत और कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए क्या खाना चाहिए।

क्या खाएं

अपनी डायट में आप दूध, दही और पनीर शामिल करें। डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम खूब होता है।

दूध-दही-पनीर

सफेद तिल में कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। सफेद तिल भी आप खा सकते हैं।

सफेद तिल

हरी सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियां भी डायट में शामिल करें। इससे भी हड्डियां मजबूत और कैल्शिम की कमी पूरी होगी।

नट्स

काजू, बादाम, मखाना जैसे ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। इन चीजों में कैल्शियम और मैग्निशियम होता है।

बीज

आप चिया या पंपकिन सीड्स खा सकते हैं। सीड्स में कई पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत करते हैं।

अंडा

अगर आप अंडा खाते हैं, तो उसकी सफेद जर्दी जरूर खाएं। अंडे की जर्दी में भी कैल्शियम भरपूर होता है।

दाल-अनाज

साबुत अनाज जैसे चना, मूंग, दालें आप डायट में शामिल जरूर करें। दाल में प्रोटीन और कैल्शियम खूब पाया जाता है।

