50 की उम्र में मिलेगा 30 जैसा निखार, ये हैं तरीके
बढ़ती उम्र स्किन से जुड़ी समस्याएं लेकर आती है। चेहरे पर दाग-धब्बे, झुर्रियां, ढीलापन दिखने लगता है, जो अच्छा नहीं लगता।
बढ़ती उम्र
स्किन की देखभाल करने के लिए लोग कई तरह के क्रीम, लोशन, फेस पैक लगाते हैं। असल में आपको खान-पान और सही स्किन केयर रूटीन की जरूरत होती है।
स्किन केयर
अगर आपकी उम्र 50 साल की हो रही है, तो स्किन केयर के लिए कुछ चीजों को रूटीन में शामिल कर लें। इससे आपके चेहरे पर निखार आयेगा और त्वचा पर कसावट भी रहेगी।
क्या करें
धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल न भूलें। ज्यादातर महिलाएं धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन नहीं लगाती हैं और इससे स्किन झुलस जाती है।
सनस्क्रीन
फेस वॉश करने के बाद मॉइश्चराइजर लगाना बिल्कुल न भूलें। मॉइश्चराइजर लगाने से त्वचा पर नमी बनी रहती है और ढीलापन नहीं होगा।
मॉइश्चराइजर
फेस मसाज
चेहरे पर कसावट बनाकर रखने के लिए नारियल, रोजमेरी या ऑलिव ऑयल से फेस मसाज करें। इससे कोलेजून बूस्ट होगा और स्किन टाइट होगी।
कम मेकअप
त्वचा को जवां बनाए रखने के लिए आपको मेकअप भी कम करना होगा। मेकअप में मौजूद केमिकल त्वचा को कमजोर कर देते हैं। रात में मेकअप हटाकर सोएं।
नींद
अपनी नींद पूरी जरूर करें। 7 से 8 घंटे की नींद लेना स्किन के लिए जरूरी है। बढ़ती उम्र में कम नींद लेने से त्वचा पर कालापन और झुर्रियां आ जाती हैं।
फल-सब्जियां
सर्दी हो गर्मी हर सीजन में आने वाले फल-सब्जियों को खाना शुरू करें। गाजर, चुकंदर, टमाटर, अंगूर, संतरा, सेब, केला को अपनी डायट का हिस्सा बनाएं।
चीनी से दूर रहें
अपनी डायट में चीनी और नमक की मात्रा थोड़ी कम करें। ज्यादा शक्कर खाने से भी त्वचा लटकने लगती है और कालापन आ जाता है।
