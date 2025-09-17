By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 17, 2025
जम्हाई से छुटकारा के 7 असरदार उपाय
जम्हाई आना एक स्वाभाविक क्रिया है जो थकान या ऊब का संकेत हो सकता है।
जम्हाई
अधिक जम्हाई आने के कारण: नींद की कमी, तनाव और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होना।
कारण
पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-8 घंटे की नींद जम्हाई को कम करती है।
ताजी हवा में सांस लें। खुली हवा में टहलना ऑक्सीजन स्तर बढ़ाता है।
हाइड्रेटेड रहें। पानी पीने से शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है।
तनाव कम करें। ध्यान और योग से तनाव कम होता है और जम्हाई आना घटता है।
सक्रिय रहें। नियमित व्यायाम से शरीर सजग रहता है और जम्हाई कम आती है।
स्क्रीन टाइम कम करें। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखें थकती हैं और यह जम्हाई का कारण भी हो सकता है।
संतुलित आहार लें। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन ऊर्जा बनाए रखता है और आप चुस्त भी रहते हैं।
