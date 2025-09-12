By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
पितृ पक्ष में इन 7 चीजों को सपने में देखना देता है शुभ संकेत
पितृ पक्ष में पितरों से जुड़े सपने विशेष महत्व रखते हैं। आइए जानें उन 7 शुभ सपनों के बारे में, जो पितरों की कृपा और सुख-समृद्धि का संकेत देते हैं।
पितृ पक्ष
सपने में पितरों को प्रसन्न देखना शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी पूजा और श्राद्ध से पितर संतुष्ट हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं।
पितरों को प्रसन्न देखना
सपने में मृत पूर्वज से धन मिलना आर्थिक समृद्धि का संकेत है। यह बताता है कि पितर आपके लिए सौभाग्य लेकर आए हैं।
मृत पूर्वज से धन प्राप्त करना
सपने में पितरों का आपके सिरहाने खड़े होना उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। यह परिवार में शांति का संकेत देता है।
पितरों का सिरहाने खड़े होना
सपने में पितरों से आशीर्वाद मिलना अत्यंत शुभ है। यह जीवन में सफलता, सुख और पितृ कृपा का संदेश देता है।
पितरों से आशीर्वाद मिलना
सपने में मृत पिता को मुस्कुराते देखना उनके संतुष्ट होने का संकेत है। यह परिवार में खुशहाली और प्रगति का प्रतीक है।
मृत पिता को मुस्कुराते देखना
सपने में पितरों का आपकी तरफ हाथ बढ़ाना उनकी मदद और समर्थन का संकेत है। यह मुश्किलों से उबरने का संदेश देता है।
पितरों का हाथ बढ़ाना
सपने में पितरों को भोजन करते देखना इस बात का संकेत है कि आपके श्राद्ध और तर्पण से वे तृप्त हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं।
पितरों को भोजन करते देखना
गरुड़ पुराण के अनुसार, पितृ पक्ष में सपने पितरों का संदेश लाते हैं। शुभ सपने पितृ दोष से मुक्ति और कृपा का संकेत हैं।
पितृ पक्ष का धार्मिक महत्व
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
