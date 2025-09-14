By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Travel
इंडियन पासपोर्ट पर घूम लीजिए ये 7 देश, बिना टेंशन!
हर कोई दुनिया की सैर करना चाहता है। लेकिन हम ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, जहां पर जाने के लिए कम खर्चा हो।
वर्ल्ड टूर
अगर भारत से विदेश घूमने जाने का सपना देख रहे हैं, तो कुछ जगहों पर आप भारतीय पासपोर्ट के सहारे सफर कर सकते हैं।
बिना वीजा
चलिए इन देशों के बारे में आपको बताते हैं, जहां जाने के लिए आपके पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए।
7 खूबसूरत देश
मालदीव अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। मालदीव सेलेब्स की भी पहली पसंद है। यहां पर बिना वीजा जा सकते हैं।
मालदीव
मॉरिशस भी आप भारतीय पासपोर्स के सहारे घूम सकते हैं। यहां एयरपोर्ट पर पहुंचने पर वीजा मिल जाता है।
मॉरिशस
वियतनाम
वियतनाम जाना भी मुश्किल नहीं है। वियतनाम की खूबसूरती देखने लायक है और यहां घूमने के लिए काफी कुछ है।
सेशेल्स
हनीमून या फिर फैमिली ट्रिप पर जाने के लिए सेशेल्स बेस्ट जगह है। यहां पहुंचने पर तीन महीने तक के लिए फ्री वीजा मिलता है।
श्रीलंका
भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका घूमने के लिए भी आपको भारतीय पासपोर्स की जरूरत होगी। यहां वीजा ऑन अराइवल है।
इंडोनेशिया
इंडोनेशिया भी घूमने के लिए बेस्ट जगहों में से एक है। इंडियन पासपोर्ट पर आप इंडोनेशिया घूमने का प्लान करें।
दुबई
साइबर हब के नाम से दुबई फेमस है। दुबई भी आप बिना वीजा के घूमने जा सकते हैं। वहां वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है।
