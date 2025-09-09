By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 09, 2025
LIVE HINDUSTAN
Travel
E से शुरू होने वाले 7 देशों के नाम!
इक्वाडोर (Ecuador): दक्षिण अमेरिका का खूबसूरत देश, गैलापागोस द्वीपों के लिए प्रसिद्ध।
1
इजिप्ट (Egypt): पिरामिड और फिरौनों की भूमि, नील नदी के किनारे बसा एक प्राचीन सभ्यता।
2
इरिट्रिया (Eritrea): अफ्रीका का एक तटीय देश जिसकी संस्कृति और इतिहास बहुत समृद्ध है।
3
एस्तोनिया (Estonia): बाल्टिक सागर के किनारे एक यूरोपीय देश, डिजिटल समाज के लिए जाना जाता है।
4
इथियोपिया (Ethiopia): अफ्रीका का 'हॉर्न', अपने इतिहास और कॉफी के लिए विख्यात।
5
अल सल्वाडोर (El Salvador): मध्य अमेरिका में स्थित, ज्वालामुखी और सर्फिंग स्पॉट्स के लिए प्रसिद्ध।
6
इक्वेटोरियल गिनी (Equatorial Guinea): अफ्रीका का एक छोटा देश, तेल संपदा और विविध जीवन शैली।
7
यात्रा करें और इन देशों की संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करें।
