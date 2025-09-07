By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Entertainment
बॉलीवुड के ये स्टार्स हैं सिंगल फादर
बॉलीवुड की सिंगल मॉम के बारे में तो आपने खूब सुना होगा लेकिन क्या सिंगल फादर्स के बारे में जानते हैं।
सिंगल फादर्स
Instagram: karanjohar
चलिए आपको बॉलीवुड के सिंगल और चिल डैड से मिलवाते हैं। जो अपने बच्चों की अकेले ही परवरिश कर रहे हैं।
चिल डैड
Instagram: anuragkashyap
सेरोगेसी के जरिए दो बच्चों के पिता बने फिल्ममेकर करण जौहर अकेले यश और रूही की परवरिश कर रहे हैं।
करण जौहर
Instagram: karanjohar
एक्टर तुषार कपूर भी सिंगल पिता हैं और अपने बेटे लक्ष्य की अकेले देखभाल करते हैं। उनका बेटा भी सेरोगेसी से हुआ।
तुषार कपूर
Instagram: tussharkapoor
एक्टर राहुल देव की वाइफ की मौत कैंसर से हुई। इसके बाद एक्टर ने दूसरी शादी नहीं की और बेटे को अकेले संभाला।
राहुल देव
Instagram: rahuldev
कमल हासन
साउथ के सुपरस्टार कमल हासन ने पत्नी से तलाक लेने के बाद बेटियों की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने श्रुति और अक्षरा को अच्छी परवरिश दी।
Instagram: kamalhasan
चंद्रचूड़ सिंह
एक्टर चंद्रचूड़ सिंह भी अकेले पिता हैं। बीवी से अलग होने के बाद एक्टर ने बेटे को अकेले पाला। अब उनका बेटा बड़ा हो चुका है।
Instagram: chandrachoorsinghfb
राहुल बोस
Instagram: rahulbose
एक्टर राहुल बोस ने कभी शादी नहीं की लेकिन उन्होंने 6 बच्चों को गोद लिया। उनकी पढ़ाई और परवरिश का खर्चा वो उठाते हैं और केयर भी करते हैं।
जुगल हंसराज
Instagram: jugalhansraj
एक्टर जुगल हंसराज अब एक्टिंग से दूर हो चुके हैं और अपने बेटे की परवरिश कर रहे हैं। पत्नी को खोने के बाद एक्टर ने बेटे का जिम्मा उठाया।
