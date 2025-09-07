By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Travel
बैचलर पार्टी करने के लिए 7 परफेक्ट जगहें
आजकल लोग शादी करने से पहले दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी करना पसंद करते हैं। इस पार्टी में खास दोस्त शामिल होते हैं।
बैचलर पार्टी
बैचलर पार्टी अब लोग ट्रिप प्लान करते हुए भी करते हैं। किसी खास हिल स्टेशन पर जाकर पार्टी करने का ट्रेंड चल रहा है।
ट्रिप प्लान
अगर आप भी शादी से पहले बैचलर पार्टी देने का सोच रहे हैं, तो भारत की कुछ जगहों को अपनी लिस्ट में शामिल करें।
कहां करें
दिल्ली से कुछ घंटों की दूरी पर है चंडीगढ़, जो अपनी नाइट लाइफ के लिए फेमस है। यहां पर पार्टी प्लान करें।
चंडीगढ़
ऋषिकेश के पास स्थित है शिवपुरी। शिवपुरी में भी आप बैचलर पार्टी एन्जॉय कर सकते हैं। यहां पर अक्टूबर से जनवरी के बीच जाएं।
शिवपुरी
जयपुर
नाइट लाइफ के लिए फेमस जयपुर भी बैचलर पार्टी के लिए परफेक्ट है। जयपुर दिल्ली से ज्यादा दूर भी नहीं है।
नैनीताल
नैनीताल में वुडन रिसॉर्ट बुक करके आप बैचलर पार्टी कर सकते हैं। ये कम बजट और अच्छी लोकेशन पर हो जायेगा।
गुरुग्राम
ज्यादा दूर जाने का प्लान नहीं है, तो गुरुग्राम में बैचलर पार्टी करें। यहां कई अच्छे रिसॉर्ट है। अरावली के पास भी जा सकते हैं।
गोवा
बजट का इश्यू नहीं है, तो गोवा भी पार्टी करने के लिए जा सकते हैं। गोवा पर बीच और नाइट पार्टी खूब होती है।
लोनावला
महाराष्ट्र के लोनावला भी आप बैचलर पार्टी के लिए चुन सकते हैं। ये जगह भी काफी सुंदर और अच्छी है।
नॉर्थ-ईस्ट इंडिया में जरूर घूमें इन 5 जगहों पर!
Click Here