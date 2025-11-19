By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 19, 2025
सर्दियों में रोज खाएं अनार, मिलेंगे ये 7 अद्भुत फायदे
अनार में पोषक तत्वों की भरमार होती है। सर्दी-गर्मी-बरसात हर मौसम में इसका सेवन करना लाभकारी होता है।
अनार में पोषक तत्व
आज हम आपको सर्दियों में रोजाना अनार का सेवन करने से सेहत को क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं।
रोजाना अनार खाने के फायदे
रोजाना अनार का सेवन करने से हृदय से संबंधित बीमारियों के होने का खतरा कम रहता है।
हार्ट को हेल्दी रखे
सर्दियों में रोजाना अनार का सेवन करने से शरीर में मजबूती आती है।
शरीर को मजबूती दे
डॉक्टर्स के मुताबिक, अनार का सेवन करने से ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा कम रहता है।
कैंसर की रोकथाम में लाभकारी
अनार इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।
इम्यूनिटी बढ़ाए
अनार में पाए जाने वाले पोषक तत्व ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में लाभकारी माने गए हैं।
बीपी कंट्रोल करे
रोजाना अनार का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है।
कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करे
अनार के दानों में फाइबर प्रचुर मात्रा पाया जाता है, जो पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में लाभकारी माना गया है।
पाचन दुरुस्त रखे
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
