By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
ये 7 फायदे जानकर नाश्ते में रोज खाएंगे पोहा
पोहा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसमें सेहत के लिए जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं।
पोहा
आज हम आपको रोजाना पोहे का सेवन करने से सेहत को होने वाले फायदों की जानकारी दे रहे हैं।
रोजाना पोहा खाने के फायदे
रोजाना नाश्ते में पोहे का सेवन करने से शरीर में मजबूती आती है।
शरीर को मजबूत बनाए
पोहे में पाए जाने वाले पोषक तत्व त्वचा के लिए लाभकारी माने जाते हैं।
त्वचा के लिए लाभकारी
पोहे में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो पाचन को दुरुस्त करने में लाभकारी है।
पाचन दुरुस्त रखे
रोजाना पोहे का सेवन करने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सहायता मिल सकती है।
ब्लड शुगर कंट्रोल करे
पोहे का रोजाना सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।
इम्यूनिटी बूस्ट करे
पोहे में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो खून की कमी दूर करने में सहायक है।
खून की कमी दूर करे
पोहे में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है, जो वजन को नियंत्रित करने में सहायक है।
वजन को नियंत्रित करने में लाभकारी
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
विराट कोहली Vs हार्दिक पांड्या: टी-20I में किसने ज्यादा छक्के जड़े हैं?
Click Here