By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 18, 2025

 Health

सर्दियों में ओट्स खाने के 7 फायदे

ओट्स कैल्शियम, फाइबर, विटामिंस और मैग्नीशियम जैसे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है।

ओट्स

सर्दियों में रोजाना ओट्स खाने से शरीर को क्या फायदे होते हैं, जानिए।

फायदे

रोजाना ओट्स का सेवन करने से त्वचा की कोशिकाएं हेल्दी होती हैं और स्किन में ग्लो आता है।

त्वचा में निखार लाए

फाइबर के गुणों से भरपूर ओट्स कब्ज, अपच, एसिडिटी, गैस आदि पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में लाभकारी है।

पाचन दुरुस्त रखे

ओट्स में एंटी-कैंसर गुण पाए जाते हैं।

कैंसर से सुरक्षा

कैल्शियम रिच होने के कारण ओट्स का सेवन करने से हड्डियों में मजबूती आती है।

हड्डियों को मजबूती दे

ओट्स का रोजाना सेवन करने से हृदय स्वस्थ रहता है। इसमें हार्ट को हेल्दी रखने वाले पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं।

हार्ट को हेल्दी रखे

डायबिटीज के मरीज डॉक्टर की सलाह पर ओट्स का सेवन कर सकते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सहायक माने जाते हैं।

ब्लड शुगर कंट्रोल करे

ओट्स में इनोजिटॉल नामक तत्व होता है, जो शरीर में वसा के स्तर को कम करने में सहायक है।

वेट लॉस में सहायक

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

नोट

