By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 01, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
गुड़ खाने के 7 फायदे, रोज खाएं सेहत बनाएं
गुड़ में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैंग्नीशियम, जरूरी विटामिंस, जिंक , पोटेशियम आदि पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
पोषक तत्व
रोजाना गुड़ का सेवन करने से सेहत को क्या फायदे होते हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।
फायदे
पीरियड्स पेन से राहत दिलाने में गुड़ को फायदेमंद माना जाता है।
पीरियड्स पेन से राहत
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, गुड़ में पाए जाने वाले पोषक तत्व वजन कम करन में लााभकारी होते हैं।
वेट लॉस में सहायक
सर्दी-जुकाम और गले की खराश की समस्या है तो गुड़ खाएं, फायदा होगा।
सर्दी-जुकाम से राहत
पोटेशियम के गुणों से भरपूर गुड़ का रोजाना सेवन करने से हृदय संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है।
हृदय के लिए लाभकारी
रोजाना गुड़ का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। साथ ही यह शरीर को ताकत प्रदान करने और मजबूती देने में भी लाभकारी माना गया है।
इम्यूनिटी बूस्ट करे
रोजाना गुड़ का सेवन करने से शरीर में खून की मात्रा में वृद्धि होती है। ऐसा इसमें मौजूद आयरन के कारण होता है।
खून की मात्रा बढ़ाए
कैल्शियम के गुणों से भरपूर गुड़ का रोजाना सेवन करने से हड्डियों में मजबूती आती है।
हड्डियां मजबूत करे
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
भारत के 1 लाख रुपए अमेरिका में कितने होंगे?
Click Here