By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 23, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

सर्दियों में गाजर खाने के 7 फायदे

गाजर में विटामिन-ए, विटामिन -सी, विटामिन-के, पोटैशियम, फाइबर, कैल्शियम और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 

गाजर में पोषक तत्व

सर्दियों में रोजाना गाजर का सेवन करने से सेहत को क्या फायदे होते हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

गाजर के फायदे 

गाजर में मौजूद विटामिन-ए और विटामिन-सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक हैं।

इम्यूनिटी बूस्ट करे

फाइबर के गुणों से भरपूर गाजर का रोजाना सेवन करने से कब्ज, अपच, पेट की गैस आदि से राहत मिलती है। 

पाचन दुरुस्त करे

गाजर का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, पाचन से जुड़ी समस्याएं नहीं होती हैं, पेट देर तक भरा रहता है। 

वेट लॉस में सहायक

विटामिन-ए और विटामिन-सी स्किन के लिए भी फायदेमंद हैं। गाजर में ये दोनों पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।

त्वचा में निखार लाए

विटामिन-ए की प्रचुर मात्रा होने के कारण गाजर आंखों के लिए लाभदायक है। 

आंखों के लिए 

गाजर में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो फ्री रेडिकल्स से लड़ने में बॉडी की मदद करते हैं।

कैंसर से रक्षा

गाजर में पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में कारगर है। 

बीपी कंट्रोल करे

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

नोट

कुलदीप यादव ने टेस्ट में कितने विकेट लिए हैं?

 Click Here