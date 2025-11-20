By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 20, 2025
Health
सेब खाने के 7 अद्भुत फायदे
विटामिन- सी, विटामिन- ए, फाइबर, पोटेशियम, दूसरे जरूरी विटामिंस, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आदि पोषक तत्व सेब में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
सेब में पोषक तत्व
पोषक तत्वों की प्रचुरता के कारण रोजाना सेब का सेवन करना लाभकारी माना जाता है। आइए आज हम आपको डेली सेब खाने के 7 फायदों के बारे में बताते हैं।
रोजाना सेब खाने के फायदे
सेब का सेवन करना त्वचा के लिए लाभकारी माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो त्वचा में निखार लाने में उपयोगी माने जाते हैं।
स्किन में ग्लो लाए
रोजाना सेब का सेवन करने से हार्ट से संबंधित समस्याओं से राहत मिलती है। इसमें पोटेशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल को नियंत्रित करने में लाभकारी है।
हृदय के लिए लाभकारी
सेब में विटामिन-सी और आयरन दोनों पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये दोनों पोषक तत्व शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाने में लाभकारी माने जाते हैं।
खून की मात्रा बढ़ाए
फाइबर के गुणों से भरपूर सेब का रोजाना सेवन करने से पाचन दुरुस्त रहता है। कब्ज, अपच, एसिडिटी आदि समस्याओं से राहत मिल सकती है।
पाचन दुरुस्त करे
सेब में विटामिन- सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लाभकारी है। रोजाना सेब का सेवन करने से बीमार होने का खतरा कम हो जाता है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, सेब का सेवन करने से आंखों की रोशनी में इजाफा होता है। विटामिन- ए के गुणों से भरपूर सेब आंखों से संबंधित दूसरी समस्याओं से राहत दिलाने में भी लाभकारी है।
आंखों के लिए लाभकारी
सेब में पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर को मजबूत बनाने हैं। रोजाना इसके सेवन से थकान और कमजोरी जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है।
कमजोरी दूर करे
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
