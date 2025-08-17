By Deepali Srivastava
चेहरे पर मक्खन लगाने से मिलेंगे ये फायदे
हर कोई स्किन को खूबसूरत और बेदाग बनाकर रखने के लिए कई तरह के स्किन प्रोडक्ट्स और फेशियल ट्रीटमेंट्स लेते हैं।
ग्लोइंग स्किन
त्वचा को चमकदार बनाकर रखने के लिए लोग कई घरेलू उपाय जैसे घी, मलाई, दूध, केला, बेसन, दही, उबटन लगाते हैं।
घरेलू उपाय
लेकिन क्या आपने कभी चेहरे पर मक्खन लगाया है। जी हां, मक्खन लगाने से चेहरे पर चमक आएगी और भी कई फायदे होंगे।
मक्खन से चमक
मक्खन को आप मॉइश्चराइजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन ई होता है, जो त्वचा को नरिश करेगा।
नेचुरल क्रीम
झुर्रियां
मक्खन में विटामिन ए, डी होता है, जो त्वचा पर कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देगा। इससे झुर्रियां कम होंगी और कसावट आएगी।
दाग-धब्बे
चेहरे पर मक्खन लगाने से दाग-धब्बे भी दूर होंगे। अगर आपको पिंपल्स के बाद दाग हो जाते हैं, तो मक्खन लगाएं।
ड्राई स्किन
अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो मक्खन को सोने से पहले लगाएं। इससे त्वचा मुलायम और ड्राईनेस कम होगी।
कौन न लगाएं
ऑयली या सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को मक्खन चेहरे पर नहीं लगाना है। इससे एलर्जी और पिंपल्स हो सकते हैं।
कैसे लगाएं
घर पर मक्खन बना लें और इसे चेहरे पर आधे घंटे के लिए लगाएं। फिर गुनगुने पानी से फेस क्लीन करें।
पैच टेस्ट
मक्खन चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। इससे किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी।
