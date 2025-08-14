By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
घर में पालने के लिए लाएं ये मछलियां
कई लोगों को घरों में कुत्ता, बिल्ली, खरगोश जैसे पेट्स पालना पसंद होता है। कुछ लोग घर में फिश टैंक भी रखते हैं, जिसमें सुंदर मछलियां पालते हैं।
पेट्स
फिश रखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं होती और उन्हें घुमाना-टहलना नहीं पड़ता। साथ ही रंग-बिरंगी मछलियां देखने में सुंदर लगती हैं।
फिश
अगर आप भी घर में मछलियां पालना चाहते हैं, तो कुछ फिशेस के बारे में हम आपको बताते हैं। इन्हें आप घर पर रख सकते हैं।
कौन सी मछलियां
गोल्डन या ऑरेंज कलर की बेटा फिश होम फ्रेंडली होती हैं। ये फिश काफी सुंदर होती हैं।
बेटा फिश
गपीस फिश
मल्टी-कलर वाली गपीस फिश भी आप घर पर आराम से रख सकते हैं। ये फिश भी देखने में अच्छी लगती है।
प्लेटीस
प्लेटीस मछलियां छोटी और देखने में सुंदर होती हैं। ये ज्यादातर गोल्डन या फिर ऑरेंज कलर की होती हैं।
चेरी बार्ब्स
चेरी बार्ब्स फिश लाल रंग की होती हैं। ये देखने में काफी सुंदर और शांत स्वभाव की होती हैं।
नियॉन टेट्रास
नियॉन टेट्रॉस मछलियां लाल और नीले रंग की होती हैं। ये फिश ग्रुप में रहना पसंद करती हैं।
स्वॉर्ड टेल्स फिश
स्वॉर्ड टेल्स फिश भी आप घर पर रख सकते हैं। ये मछलियां देखने में काफी अट्रैक्टिव होती हैं।
व्हाइट क्लाउड फिश
व्हाइट क्लाउड फिश गोल्डन और सफेद रंग की होती हैं। ये मछलियां भी घर में रखने के लिए अच्छी होती हैं।
