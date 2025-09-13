By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
पूजा के दौरान मिलने वाले ये 7 संकेत होते हैं बेहद शुभ, जल्द पूरी होंगी इच्छाएं
हिंदू धर्म में पूजा के दौरान कुछ संकेत देवताओं की कृपा और इच्छा पूर्ति का संदेश देते हैं। आइए जानें 7 ऐसे शुभ संकेत।
पूजा के शुभ संकेत
पूजा के दौरान दीपक की लौ अगर स्थिर और तेज रहती है, तो यह सकारात्मक ऊर्जा और देव कृपा का संकेत है। इच्छाएं जल्द पूरी होंगी।
दीपक की लौ
पूजा में घंटी की मधुर और लंबी आवाज सुनाई देना शुभ माना जाता है। यह देवताओं की उपस्थिति और उनकी प्रसन्नता दर्शाता है।
घंटी की मधुर ध्वनि
पूजा के दौरान मूर्ति पर चढ़ाए फूल अगर ना गिरें, तो यह देवताओं की स्वीकृति और सुख-समृद्धि का संकेत है।
फूलों का नहीं गिरना
पूजा का प्रसाद अगर असामान्य रूप से स्वादिष्ट लगे, तो यह देवताओं की प्रसन्नता और आशीर्वाद का संकेत है।
प्रसाद की मिठास
पूजा में शंख की गूंजती ध्वनि नकारात्मकता को दूर करती है और शुभता का संदेश देती है। यह इच्छा पूर्ति का संकेत है।
शंख की ध्वनि का गूंजना
पूजा के दौरान पक्षियों का पास आना या चहचहाना शुभ माना जाता है। यह पितरों और देवताओं की कृपा का प्रतीक है।
पक्षियों का आना
पूजा के दौरान मन का शांत और प्रसन्न रहना यह दर्शाता है कि देवता आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और इच्छाएं पूरी होंगी।
मन की शांति
हिंदू शास्त्रों के अनुसार, ये संकेत देवताओं और पितरों की उपस्थिति दर्शाते हैं। यह पूजा की सफलता और आशीर्वाद का प्रतीक है।
धार्मिक महत्व
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
स्वप्न शास्त्र: सांप का सपना शुभ होता है या अशुभ
Click Here