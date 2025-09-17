By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 17, 2025
नेवला ही नहीं ये 7 जीव भी करते हैं सांप का शिकार, नहीं होता है इनपर जहर का असर
जहरीले सांपों और नेवला के दुश्मनी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। लेकिन कुछ अन्य जीव भी सांपों को अपना शिकार बनाते हैं। आइए जानें, उन जीवों के बारे में जिनपर जहर का असर नहीं होता है।
सांप का शिकार
अफ्रीका का हनी बेजर सांपों का कट्टर दुश्मन है। इसकी मोटी त्वचा और जहर प्रतिरोधक क्षमता इसे सांप के काटने से बचाती है। यह सांप को सीधे हमला करके खा जाता है।
हनी बेजर
यह अफ्रीकी पक्षी सांपों का विशेष शिकारी है। अपनी मजबूत टांगों और पंजों से सांप को कुचल देता है। जहर का असर इस पर कम होता है, इसलिए यह विषैले सांपों को आसानी से खाता है।
सेक्रेटरी बर्ड
स्नेक ईगल (या सर्पेंट ईगल) उड़ान भरकर सांपों पर हमला करता है। समय के साथ विकसित हुई जहर प्रतिरोधक क्षमता इसे विषैले सांपों को शिकार बनाने में मदद करती है।
स्नेक ईगल
किंग स्नेक एक गैर-विषैली सांप प्रजाति है, जो अन्य सांपों, यहां तक कि विषैले सांपों को खाती है। यह रैटलस्नेक के जहर के प्रति प्रतिरोधी है और सांपों को घुटन से मार देती है।
किंग स्नेक
मीरकैट छोटे स्तनधारी हैं, जो समूह में सांपों का शिकार करते हैं। वे कोबरा जैसे विषैले सांपों के जहर के प्रति प्रतिरोधी हैं और चपलता से काटने से बच जाते हैं।
मीरकैट
हेजहोग अपनी कांटेदार त्वचा से सांपों को दूर रखता है। यह विभिन्न विषों के प्रति प्रतिरोधी है और सांपों को अपना भोजन बनाता है, बिना जहर के प्रभाव से प्रभावित हुए।
हेजहोग
जंगली सूअर (वाइल्ड बोर) सांपों को पैरों तले कुचल देते हैं। वे खतरनाक सांपों के जहर के प्रति प्रतिरोधी हैं और छोटे सांपों को आसानी से खा जाते हैं।
वाइल्ड बोर
यह सांप अन्य सांपों को शिकार बनाता है। विषैले सांपों के जहर के प्रति प्रतिरोधी होने से यह सुरक्षित रहता है और सांपों को घुटन से मारकर खाता है।
हॉग-नोज्ड स्नेक
नेवला के अलावा ये 7 जीव सांपों को नियंत्रित रखते हैं, जहर का असर ना होने से बिना डर के शिकार करते हैं।
सांपों पर नियंत्रण
