मरने के बाद भी थोड़ी देर जिंदा रहते हैं ये 7 जानवर
सिर कटने के बाद भी मुर्गा कुछ देर तक जिंदा रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका में मिरेकल माइक नाम का एक मुर्गा सिर कटने के बाद भी डेढ़ साल तक जिंदा रहा था।
मुर्गा
एक मरे हुए सांप के सिर को अगर ठीक से ना कुचला जाए तो वह वापस जिंदा हो सकता है।
सांप
मरने के बाद भी सांप कुछ देर तक जिंदा रहता है। सांप के वापस बदला लेने का कॉन्सेप्ट भी इसी पर आधारित है। सांप को ठीक से ना कुचला जाए तो वह सर्वाइव भी कर सकता है।
कर सकता है सर्वाइव
मकड़ियां खुद के अंगों को फैलाने के लिए मांसपेशियों के बजाय हाइड्रोलिक प्रेशर का उपयोग करती हैं। इसलिए वे मरने के बाद भी कुछ दूर चल सकती हैं।
मकड़ियां
मेढक का सिर काटने के बाद भी उसके शरीर में काफी देर तक हरकत होती रहती है।
मेढक
ऐसा इसलिए क्योंकि मेढक के शरीर को दिमाग के इनपुट की ज्यादा जरूरत नहीं होती है।
कारण
ऑक्टोपस की बाजुओं में न्यूरॉन्स होते हैं। इन न्यूरांस को दिमाग से चलने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए सिर के अलग होने के बाद भी ऑक्टोपस के शरीर में कुछ देर के लिए हरकत बनी रहती है।
ऑक्टोपस
मरने के बाद मछली कुछ समय तक जिंदा रहती है। उसके शरीर और मांसपेशियों में ऐंठन बनी रहती है। उस दौरान अगर मछली किसी केमिकल के संपर्क में आती है तो हलचल और तेज हो जाती है।
मछली
स्क्विड की भुजाओं में न्यूरॉन्स होतें हैं, जिसके कारण इसकी भुजाएं मस्तिष्क से कंट्रोल नहीं होतीं। ऐसे में सिर कटने के बाद भी यह कुछ देर तक शारीरिक हलचल दिखा सकता है।
स्क्विड
