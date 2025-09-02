By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 2, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
धरती के 7 ऐसे अनोखे जीव, जो बिना पानी पीए लंबे समय तक रह सकते हैं जिंदा
दुनियाभर में कई प्रकार के प्रजातियों के जानवर हैं। हर एक जानवर की अपनी-अपनी खासियत है।
जानवरों की प्रजातियां
इन्हीं में से कुछ जानवर जो कई महीनों बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं। चलिए आज हम आपको इन्हीं जानवरों के बारे में बताएंगे।
जानवर के नाम
ऊंटों को ‘रेगिस्तान के जहाज’ के नाम से जाना जाता है। ये कई हफ्तों तक बिना पानी के रह सकते हैं। इतना ही नहीं जब उन्हें पानी मिलता है, तो एक बार में बड़ी मात्रा में पानी पी सकते हैं।
ऊंट
ये रेगिस्तान में रहते हैं। उनकी खास शारीरिक संरचना उन्हें गर्म और सूखे जलवायु में जीवित रहने में मदद करती है।
शारीरिक संरचना
रेगिस्तानी कछुए एक साल तक बिना पानी के रह सकते हैं। ये अपने शरीर में पानी जमा कर सकते हैं और पानी के नुकसान को कम करने के लिए अपने गतिविधियों को सीमित रखते हैं।
रेगिस्तानी कछुए
रेगिस्तान में रहने वाली ये छोटी लोमड़ियां अपने भोजन से नमी प्राप्त करती हैं। ये बहुत ही उच्च तापमान सहने की क्षमता रखती हैं और पानी के बिना जीवित रह सकती हैं।
Fennec Foxes
ये छोटे चूहे बिना पानी के भी जीवित रह सकते हैं। वे अपने खाने में मौजूद बीजों से आवश्यक नमी प्राप्त करते हैं। ऐसे में इन्हें पानी की जरुरत नहीं होती है।
Kangaroo Rats
रेगिस्तान में रहने वाले ये हिरण लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं। वे पौधों से प्राप्त नमी पर निर्भर रहते हैं।
Sand Gazelles
बिच्छू कई महीनों तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। बिच्छू अपनी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को धीमा करके नमी को रिजर्व करते हैं।
बिच्छू
अफ्रीकी बुलफ्रॉग शुष्क वातावरण में कई महीनों तक जीवित रह सकते हैं। ये अपने शरीर को मिट्टी में दबाकर एक प्रकार की नींद में जा सकते हैं, जिससे वो बिना पानी के जिंदा रहते हैं।
अफ्रीकी बुलफ्रॉग
सपने में चिल्लाने पर भी आवाज क्यों नहीं निकलती है? जानिए वैज्ञानिक कारण
Click Here